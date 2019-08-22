كازوني يبرمج وديتين أمام رائد القبة والمنتخب الأولمبي

قرر مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، برمجت مواجهتين وديتين لأشباله، أمام كل من رائد القبة، والمنتخب الوطني الأولمبي.

وسيخوض أشبال المدرب كازوني، مباراتهم الودية التحضيرية الأولى، يوم السبت المقبل، أمام فريق رائد القبة.

ومن المقرر أن تلعب مولودية الجزائر مباراتها الودية الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام المنتخب الأولمبي، بمركز سيدي موسى.

ويسعى بيرنار كازوني، من خلال هاتين المواجهتين الوديتين، الحفاظ على جاهزية لاعبيه، بسبب ابتعاد الفريق في الفترة المقبلة، عن المنافسة الرسمية لأزيد من 10 أيام.