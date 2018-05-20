كازوني يجتمع بقاسي السعيد والسوسبانس يتواصل

إجتمع المدرب الفرنسي، بيرنار كازوني، أمس السبت، بالمدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، للفصل في مستقبله مع الفريق.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن الرجلان إجتمعا أمس، بعد المباراة الأخيرة من البطولة، والتي خسرها الفريق أمام شبيبة الساورة.

وأفضى هذا الإجتماع، إلى تحديد كل طرف شروطه لمواصلة العمل سويا، قبل أن يتقرر تأجيل الفصل في القرار النهائي إلى اليومين المقبلين.

وسيغادر بيرنار كازوني، اليوم إلى فرنسا، على أن يعود مناجيره بعد يومين إلى الجزائر، للفصل في مستقبل موكله مع إدارة العميد.