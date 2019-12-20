كازوني يحرج صخري : “طالبني بالبوديوم فقط” !

أحرج المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني المدير العام لفريق مولودية الجزائر فؤاد صخري بعدما كشف أحد أهم بنود العقد التي تربطه بالمولودية.

وتحدث لاعب أولمبيك مارسيليا السابق عن قبضته الحديدية مع المدير العام للمولودية في تصريح هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“الهدف الذي سطرناه مع الإدارة كان لعب الأدوار الأولى مع المولودية، ولعب منافسة قارية في الموسم المقبل”

“نحن الآن في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد، ويمكن للإدارة أن تحاسبني على الهدف المسطر في نهاية الموسم وليس بعد 4 أشهر فقط من العمل”.

وأضاف: “نحن في الشهر الرابع من العمل..الفرق الكبرى لا تقيم العمل في الأشهر الأولى بل في سنة أو سنتين”.