كازوني يستهدف الفوز أمام الشباب ويُحذر!

أكد بيرنار كازوني، مُدرب مولودية الجزائر بأن الموعد العاصمي أمام شباب بلوزداد، لن يكون سهلا بالنسبة لأشباله، عصر غد السبت.
وقال الفرنسي في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”سندخل المُباراة من أجل الفوز بطبيعة الحال، خاصة وأننا مُتقاربان في جدول الترتيب”.
وواصل :”صحيح أننا نريد الحصول على الزاد كاملا، ولكن لا يجب أن ننسى بأن المُنافس لديه نفسه الغاية”.
وأردف :”السياربي أيضا لديهم أسلحة، والمُباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة، مثلما هو الأمر في المواعيد الكبيرة”.
ويأمل زملاء عبد الرحمن حشود، تجاوز أبناء العقيبة، وإسترجاع صدارة الترتيب العام على حسابهم.
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