كازوني يضع التشكيلة المناسبة للإطاحة بالكناري !

ابقى التقني الفرنسي بيرنارد كازوني، على نفس الاسماء التي خاضت مباراة اتحاد البليدة فيما وواصل ابعاد بوهنة وقاصدي.

وحسب مصارد مطلعة من بيت “العميد” فإن كازوني حث لاعبيه على تحقيق الفوز أمام الكناري يوم الثلاثاء لطرد نحس خارج الديار.

خصوصا بعد الأداء الكبير لزملاء الحارس الدولي فوزي شاوشي بملعب 5 جويلية والذي جعل من المولودية الأحسن خلال الفترة الحالية.

وهذه هي القائمة المعنية كاملة:

شعال، شاوشي، حشود، عزي، ميباراكو، قراوي، دمو، بولخوة، المؤذن، ديانغ، بن دبكة، شريف الوزاني، تبي، درارجة، بالغ، أماشي، سويبع، نقاش.