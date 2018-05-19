كازوني يعفي 5 ركائز من مواجهة الساورة

سيغيب خمسة لاعبيين أساسيين عن تشكيلة مولودية الجزائر، المعنية بالمباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم، والتي ستجمعهم بشبيبة الساورة.

وقرر بيرنار كازوني، مدرب مولودية الجزائر، إعفاء كل من الحارس شاوشي، دمو، بدبودة، درارجة ونقاش، من هذه المباراة.

حيث فضل المدرب الفرنسي، استعادة كل من بن دبكة وميباراكو، مع منح الفرصة للاعبين من الرديف وهما، كبيير، وبن عروس، إضافة للحارس بلقاسمي.

ونقلا عن التطبيق الرسمي للعميد، فقد استدعى كازوني لهذه المباراة 18 لاعبا، وهم: شعال، بلقاسمي، حشود، كبيير، بوهنة، ميباراكو، عزي، قراوي.

ديانغ، أمادا، شريف الوزاني، بن دبكة، قاصدي، بالغ، أماشي، بن عروس، تبي، سويبع.