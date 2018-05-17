كازوني يغيب عن دكة بدلاء العميد أمام الساورة

سيكون فريق مولودية الجزائر، محروما من التوجيهات المباشرة لمدربه، بيرنار كازوني، خلال مباراة الجولة الأخيرة للبطولة، والتي ستجمعهم بشبيبة الساورة.

وكشف التطبيق الرسمي لنادي مولودية الجزائر، أن كازوني، سيحرم من الجلوس في دكة البدلاء خلال هذه المباراة، بسبب العقوبة المسلطة عليه.

حيث عوقب بمباراة واحدة، من طرف لجنة الإنضباط التابعة للرابطة، بعد الطرد الذي تعرض له من الحكم، في اللقاء السابق أمام إتحاد الحراش.

من جهة أخرى، من المرتقب عودة الثنائي بن دبكة، وميباراكو، لتشكيلة الفريق، بعد إستنفاذعقوبتهما، إضافة لإحتمال عودة المؤذن، العائد من إصابة.