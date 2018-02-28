كازوني يُشبه الدوري الجزائري بالقسم الثالث الفرنسي!!

إعتبر مُدرب مولودية الجزائر “بيرنار كازوني” بأن المُستوى في دوري “موبيليس” للمُحترفين ليس عاليا كثيرا، وهذا بسب الظروف المُحيطة به.

وصرح لـ”أونز مونديال” :”مُستوى الدوري يتراوح بين الليغ 2 والناسيونال “القسم الثالث الفرنسي”، حيث أن الأندية لاتحافظ على نفس المُستوى”.

وواصل :”هناك لاعبون جيدون، والمُشكل في عدم الإستقرار، وظروف اللعب صعبة، حيث أن الملاعب قديمة جدا ويتعدى عُمرها الـ20 سنة”.

وأشاد في الأخير بنادي “بارادو” مُعتبرا إياه الفريق الجزائري الوحيد الذي يُركز على التكوين وتأطير العناصر الشابة بشكل دوري ومُحترف.