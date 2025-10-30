كاسبر هويملاند: “مازة يتطور جيدا وأفكر دائما في اشراكه أساسيا”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب نادي ليفركوزن، كاسبر هويملاند، على مستوى، ومردود نجمه الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، بعد مباراتهم الأخيرة ضد نادي باديربون في كأس ألمانيا.
وصرح المدرب هويملاند، بخصوص مازة: “أفكر دائمًا في إشراك مازا كأساسي،إنه يتطور جيدًا”.
كما أضاف مدرب ليفركوزن: “مازة يعمل بجد، ويُظهر تركيزًا كبيرًا، وجودة ممتازة في التدريبات كل يوم”.
وتابع المدرب كاسبر هويملاند: “أنا راضٍ جدًا عنه، إنه يحب التعلم، ويعمل بجد يوميًا، وأنا بطبيعة الحال سعيد جدًا من أجله هذا المساء”.
