“كاسك” معروض للبيع على “ماركت بلاس” يطيح بعصابة السرقة ببرج الكيفان

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، متهمين اثنين موقوفين تم متابعتهما بجنحة السرقة بالتعدد عقوبات متفاوتة في حق كليهما. بحيث تم إدانة المتهم “ج.ع النور” بعامين حبسا نافذ و100 ألف غرامة مالية نافذة مع الإيداع في الجلسة. وعام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ50 الف دج في حق المتهم “ب.و” عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وجاء عملية ايقاف المتهمين وتقديهم للعدالة، بعدما أودعت الضحية ” ب.ف” شكوى أمام مصالح الأمن بالعاصمة. لتعرضها لسرقة أغراضها الشخصية من داخل سيارتها خلال توقفها ببرج الكيفان. أين تم السطو من طرف مجهولين خودة خاصة بدراجتها النارية. ومحفظة ظهرية من النوع الرفيع تحوي على أوسمة رياضية، ومبلغ 10 ملايين سنتيم، وكاميرا مراقبة.

وعلى إثر فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تم تحديد هوية الفاعلين بعد عرض أحد الأشخاص “الخوذة الرياضية”. محل السطو على موقع التواصل الاجتماعي “ماركت بلاس” للبيع مقابل مبلغ 22 الف دج.

وعليه تم توقيف البائع المدعو ” م.ع “الذي أقر بأنه اشترى الخوذة من عند المتهم ” ج.ع” بعد عرضها عليه للبيع بحي عين النعجة مقابل مبلغ 15 الف دج بعدما اخطره بأنه اشتراها ولم يستطع ارتدائها لكبر حجمها.

وفي الجلسة حاول المتهمين انكار جريمة السرقة بحيث لأول وهلة قبل أن يعترف المتهم ” ج.ع النور” بأنه عرض الخودة للبيع بعدما سلمها له صديقه المتهم الثاني ” ب.م” الذي لك يخبره بأنها مسروقة.

من جهتها طالبت الضحية في الدعوى المدنية بتعويض قدره 100 مليون جبرا بالأضرار اللاحقة بعدما قيمت قيمة المسروقات كليا ب50 مليون سنتيم.

وأمام ما ورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200الف دج في حق كل متهم.