كاسنوس..إجراءات تسهيلية جديدة للمدينين
بقلم أسماء.ع
دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المتخلفين عن دفع الإشتراك لسنة 2025 . وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2025.
وذلك لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية كالتأمين عن المرض بطاقة الشفاء و التقاعد. بالإضافة إلى جملة الاداءات التي يوفرها الصندوق الفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي حقوقهم.
كما يمكن تسوية الوضعية إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع الالكتروني عبر البوابة الرقمية DAMANCOM.CASNOS.DZ
