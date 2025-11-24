كاسنوس..إجراءات تسهيلية جديدة للمدينين

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المتخلفين عن دفع الإشتراك لسنة 2025 . وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2025.

وذلك لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية كالتأمين عن المرض بطاقة الشفاء و التقاعد. بالإضافة إلى جملة الاداءات التي يوفرها الصندوق الفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي حقوقهم.

كما يمكن تسوية الوضعية إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع الالكتروني عبر البوابة الرقمية DAMANCOM.CASNOS.DZ

