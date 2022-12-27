كاسنوس: إمكانية شراء سنوات الاشتراك في هذه الحالات

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء casnos بوزيد عساسي عن تقديم كافة التسهيلات للمنخرطين أوأولئك الذين سينتسبون لاحقا.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الاولى قال ذات المسؤول أن كاسنوس تراهن على توسيع الخدمات وضمان فعالية أكبر.

وأضاف عساسي بخصوص الإشتركات إلى أنّ المرسوم الجديد 22/21؛ يكفل هذه التسهيلات، ويتيح دفع الإتاوات بالتقسيط، مع تمديد آجال الاشتراكات إلى 31 مارس.

وفي ذات الحوار اشار المدير العام لكاسنوس إلى أن 216 ألف منخرط لم يلتزموا بالسداد العام الماضي. عادوا هذه السنة ليوفوا بكافة الأعباء، كاشفًا عن 58 ألف منخرط جديد.

صرح ذات المسؤول انه بإمكان شراء سنوات الاشتراك في حالات محدّدة قانونًا، وقال “سياستنا تقوم على الحوار والتقدم أكثر من المنخرطين، بالتزامن، قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة”.

كما الرهان يكمن في ضمان ديمومة الصندوق، وتوسيع الخدمات بما يتيح فعالية أكبر للصندوق الذي يتكفل بعدة عمليات طبية.