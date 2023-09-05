كاسنوس.. بيان هام للفلاحين

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، اليوم الثلاثاء، جميع الفلاحين الراغبين في الاستفادة من تغطية اجتماعية التقرب من الوكالات المعنية لتسديد الاشتراكات السنوية.

كما أشار الصندوق “كسنوس”، في بيان له، إلى أن آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية بالنسبة للمستفيدين من التغطية الاجتماعية هو 30 سبتمبر.

وأضاف الصندوق، أن في حالة الصعوبات المالية يمكن الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية. التي أقرها الصندوق بطلب جدول الدفع بالتقسيط للسنة الجارية.

وجاء في البيان “من أجل الاستفادة من تغطية اجتماعية لك ولعائلتك “تكفل صحي، تقاعد..”. “يعلمكم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن آخر أجل لتسديد اشتراكاتكم السنوية هو 30 سبتمبر”. “في حالة الصعوبات المالية يمكنكم الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية التي أقرها الصندوق”. “بطلب جدول الدفع بالتقسيط للسنة الجارية”.