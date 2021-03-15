كاسنوس: تسهيلات وإعفاءات للمؤمنين إجتماعيا للإنخراط في الصندوق

أقرّ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، كاسنوس، تسهيلات جديدة للمؤمنين إجتماعيا للإستفادة من عملية الإنخراط في الصندوق.

وحسب بيان للصندوق، فإن الإجراءات تأتي في إطار رقمنة وعصرنة الخدمات المقدمة من الصندوق لفائدة المؤمنين إجتماعيا.

وقد تقرر إعفاء المؤمنين من تقديم نسخة من شهادة ميلاد المؤمن له إجتماعيا أو ذوي الحقوق أو شهادة عدم الإنتساب “كناس” للإستفادة من الخدمات العينية على مستوى الصندوق.

كما سيستفيد المؤمن إجتماعيا من الإعفاء من تقديم شهادةميلاد ذوي الحقوق أو شهادة عدم الإنتساب للمؤمن لهم إجتماعيا أو ذوي الحقوق للإستفادة من منحة الوفاة.

إعقفاء المؤمن لهم إجتماعيا بالكاسنوس من التنقل لمراكز المراقبة الطبية للضمان الإجتماعي للحصول على رأي طبي للأدوية الخاضعة لشروط خاصة.

إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له إجتماعيا أو شهادة عدم إنتساب “كناس” للمؤمن له إجتماعيا والزوجة للإستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر، أو المنقول.

إعفاء أبناء الشهداء وغير الأجراء من تقديم شهادة إبن الشهيد للإستفادة من معاش أو منحة تقاعد.

بالإضافة إلى إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات التي ترغب في التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء من تقديم شهادة إستيفاء الإشتراكات “كاسنوس” ونسخة من السجل التجاري.