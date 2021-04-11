“كاسنوس” تطلق خدمة طلب التقاعد عن بعد

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عبر فضاء ضمانكم، طلب التقاعد عن بعد.

وأشار بيان الصندوق أن هذه الخدمة الالكترونية الجديدة توفر إمكانية طلب التقاعد للمؤمنين الذين استوفوا الشروط وبلغوا السن القانوني.

وهذا عن طريق المنصة الجديدة وإمكانية متابعة ملفاتهم دون عناء التنقل للوكالات، عن طريق إرسال الوثائق اللازمة عبر المنصة الرقمية.

وسيتم بمقتضاها الاستغناء عن الملف الورقي وتعويضه بالملف الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير عامل الوقت لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا.

كما سيسمح الفضاء بالتصريح بالنشاط، التصريح بوعاء الاشتراك، الدفع الالكتروني، طلب الوثائق.

وكذا الاطلاع الحصري لفائدة الصيادلة، ومتابعة الفواتير المودعة لدى الصندوق.