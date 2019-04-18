كاسنوس تكشف عن سبب الاحتجاج الذي شنه موظفوها بوكالة الشلف

أعلمت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن سبب الاحتجاج الذي شنه موظفوها بوكالة الشلف، يتمثل في مشكل خاص بين موظفين اثنين.

وأشارت في بيانها أن هذا يأتي تبعا للموضوع الذي تم بثه اليوم عبر النهار الجديد “عمال كاسنوس بالشلف في وقفة احتجاجية بعد توظيف شخص بالمعريفة”.

وأوضحت أن الموظف متحصل على شهادة جامعية، وتم توظيفه سنة 2015، وقد تم ايفاد لجنة تحقيق خاصة اليوم للوقوف على أسباب هذا الإشكال الداخلي بين الموظفين.

وأكدت أنه سيتم كشف نتائج التحقيق فور صدور التقرير .