كاسنوس: دفع الإشتراكات السنوية بالتقسيط

وضع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، إجراء إستثنائي تسهيلي لفائدة غير الأجراء.

ودعا الصندوق في بيان له جميع المشتركين إلى دفع الإشتراك السنوي قبل 30 سبتمبر 2019 وذلك لتفادي غرامات التأخير.

وأضاف الصندوق أنه يمكن للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون تسوية وضعيتهم الإستفادة من جدول الدفع بالتقسيط للإشتراك السنوي.

وأشار صندوق كاسنوس إلى أن دفع الإشتراك السنوي يسمح للمشتركين ولعائلاتهم الإستفادة من التغطية الإجتماعية.