كاسنوس: هذا آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين

يعلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. أن آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين المنتسبين هو يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024.

وأوضحت “كاسنوس” في بيان لها، عبر حسابها على فيسبوك. أنه لضمان التكفل الأمثل وتقديم خدمات نوعية لفائدة منتسبيه من فئة الفلاحين. يعلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أنه تم تسخير كل إمكانياته المادية والبشرية، وأن جميع مصالحه تبقى مفتوحة طيلة شهر سبتمبر دون انقطاع.

وأضاف البيان أنه من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية لكم ولعائلاتكم ( تكفل صحي، تقاعد…). يعلم صندوق كاسنوس أن آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين المنتسبين هو يوم 30 سبتمبر 2024.

ولهذا الغرض، يدعو الصندوق كافة الفلاحين المنتسبين إلى التقرب من مصالحه قصد تسديد الاشتراكات السنوية لتفادي زيادات وغرامات التأخير. من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات كالتأمين عن المرض والتقاعد.

وفي حالة الصعوبات المالية، يمكنكم الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية التي أقرها الصندوق بطلب جدول دفع بالتقسيط.