كاسنوس يدعو المؤمنين إجتماعيا إلى تسوية وضعيتهم قبل نهاية السنة 

دعا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء المؤمنين إجتماعيا التابعين له إلى التقرب من مصالحه في أقرب الآجال.

قصد الإستفادة من التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم قبل نهاية السنة، حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان لهذه الهيئة.

و قد حدد آخر أجل للتقرب من مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء يوم 31 ديسمبر 2018 على أقصى تقدير حسب ذات المصدر.

مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار التسهيلات التي يمنحها الصندوق لاسيما شراء أربع سنوات من الإشتراكات.

و يضع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء تحت تصرفهم جميع التسهيلات

التي تسمح لهم بتسوية وضعياتهم و الإستفادة من الحماية الإجتماعية حسب الصندوق.

مشيرا الى أن الخاضعين المدينين بإمكانهم الإستفادة من أجل دفع لإشتراكاتهم السابقة، مع العلم أن يوم السبت ستكون أبوب مصالح الصندوق مفتوحة.