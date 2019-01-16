«كاسنوس» يفتح باب الاشتراك للتجّار الناشطين في «المارشي نوار»

سينسق مع غرف التجارة والصناعة لتمكينهم من التحصل على شهادات عمل

قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، إيفاد لجان خاصة للوقوف على التجار والحرفيين الناشطين في السوق من دون وثائق، لإقناعهم بالاشتراك في الصندوق بعد التوسط لهم ومنحهم شهادات ومحاضر لدى غرفة التجارة الصناعة.

وكشفت مصادر مسؤولة بالصندوق لـ«النهار»، أن الصندوق قام بهذه الإجراءات لإقناع هؤلاء الحرفيين الناشطين في السوق السوداء بتسوية وضعيتهم والنشاط بشكل قانوني، والاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات التي يقدمها بعد دفع الاشتراكات السنوية وبالمقابل سيحصل على بطاقة «الشفاء» والتقاعد.

وسيعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، من أجل تمكين هؤلاء من الحصول على شهادات عمل وشهادات تثبت ممارسة هؤلاء لنشاطاتهم.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قد أقر جملة من الامتيازات لصالح المشتركين من بينها التكفل بالتقاعد التكميلي لأصحاب النشاطات الحرة من تجار وحرفيين وفلاحين، حيث سيقوم بتأمينهم بنسبة مئة من المئة، عوضا عن 80 من المئة.

ويسمح الإجراء للمستخدم أن يحصل على نسبة مئة من المئة من التقاعد من نفس الصندوق، من دون الحاجة إلى تأمين 20 من المئة في التعاضدية.

كما يسعى الصندوق من خلال هذه الإجراءات إلى إقناع الناشطين في الأعمال الحرة بالالتحاق والاستفادة من عديد الخدمات والمزايا.