«كاسنوس» يمدد آجال تسديد الاشتراكات إلى 30 سبتمبر القادم

الإجراء جاء بعد منح بدوي وزارة العمل رخصة استثنائية

مع إمكانية تقسيط التسديد على دفعات من دون تسليط أي غرامات

كشف، أمس، يوسف عاشق، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء «كاسنوس».

عن قرار تمديد آجال دفع اشتراكات المنخرطين في الصندوق إلى غاية 30 سبتمبر القادم، مع إمكانية التقسيط على دفعات.

وقال عاشق في اتصال بـ«النهار»، إن الوزير الأول نور الدين بدوي، منح وزارة العمل رخصة استثنائية هذه السنة.

من أجل تمديد آجال دفع اشتراكات المنتسبين في صندوق «كاسنوس»، إلى غاية 30 سبتمبر القادم.

وفي السياق ذاته، أكد المدير، أنه سيكون بإمكان المنتسبين الذين لديهم اشتراكات مرتفعة، الاستفادة من التقسيط في السداد على عدة مراحل.

من دون أن تكون هناك أية غرامات مفروضة عليهم. ودعا الصندوق العمال غير الأجراء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخير.

والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها، بما في ذلك التقاعد وبطاقة الشفاء والمرض والوفاة، وتتعلق هذه الآجال بالتجار والحرفيين والصناعيين والمحامين وأصحاب المهن الحرة.

وكذا الشباب المستفيدين من صيغة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وحقق الصندوق خلال سنة 2018 ارتفاعا في قيمة الاشتراكات، حيث بلغت هذه الأخيرة حوالي 70 مليارا، وتمثل هذه القيمة في اشتراكات 360 857 من مجموع 1 مليون و600 ألف منتسب.

كما فاقت النفقات الإجمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 57 مليار دينار.

حيث يعيش الصندوق في وضعية مالية مريحة مما يسمح له بتلبية جميع التزاماته اتجاه منتسبيه في مجال تعويض المصاريف الطبية ودفع معاشات المتقاعدين.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي سجلتها المصالح المعنية التابعة للصندوق، تم تسجيل 49 ٪ من المنتسبين الذين لا يدفعون الاشتراكات، في حين 85 من المئة لا يشتركون بأقل نسبة.