كاسنوس: هذه شروط شراء الإشتراكات للحصول على التقاعد

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء casnos بوزيد عساسي عن إمكانية شراء سنوات الاشتراك في حالات محدّدة قانونًا، وقال “سياستنا تقوم على الحوار والتقدم أكثر من المنخرطين، بالتزامن، قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة”.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الاولى تحدث بوزيد عساسي عن شروط شراء الإشتراكات للحصول على التقاعد بالنسبة لكاسنوس.

ووفقا لذات المسؤول أن المؤمن لدى صندوق “كاسنوس” حتى يمكنه الحصول على التقاعد يكون اي يكون لديه 15 سنة من الخدمة.

وأضاف عساسي انه من بين التسهيلات التي إقرها صندوق “كاسنوس” فب حال المنتسب لهذا الصندوق لم يشترك إلا مؤخرا ولا يمكنه الإستفادة من التقاعد في هذه الحالة يمكنه ومسموح له بتسديد إشتراكات السنوات المتبقية حتى يضمن تقاعده.

واكد ذات المسؤول بخصوص الإشتركات إلى أنّ المرسوم الجديد 22/21؛ يكفل هذه التسهيلات، ويتيح دفع الإتاوات بالتقسيط، مع تمديد آجال الاشتراكات إلى 31 مارس.

وتابع المدير العام لـ كاسنوس casnos بأن الصندوق قدّم كافة التسهيلات للمنخرطين أوأولئك الذين سينتسبون لاحقا. كما ان أن كاسنوس تراهن على توسيع الخدمات وضمان فعالية أكبر.