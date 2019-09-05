كاسياس يمازح براهيمي “مرر الكرة”

مازح الحارس الدولي الإسباني، إيكر كاسياس، زميله السابق في نادي بورتو، الدولي الجزائري ياسين براهيمي، من خلال تعليقه على صورة له.

ونشر ياسين براهيمي، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، صورة له رفقة مواطنيه، رياض محرز، واسلام سليماني، خلال تدريبات الخضر.

وعلق الحارس السابق لريال مدريد، على هذه الصورة، ممازحا زميله السابق في نادي بورتو، قائلا “مرر الكرة”، في إشارة منه لحب براهيمي، في الإحتفاظ بالكرة.

وجاء هذا التعليق من كاسياس، بالنظر للعلاقة الجيدة التي تربطه ببراهيمي، بعد السنوات التي قضاها اللاعبان معا في نادي بورتو.