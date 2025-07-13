كاسيس :” تجربتي مع بارادو كانت مليئة بالذكريات الجميلة”

وجه لاعب شباب بلوزداد الجديد، كاسيس جابر رسالة شكر وامتنان إلى إدارة ناديه السابق بارادو وجماهيره، بعد انتهاء مسيرته مع الفريق و القيام بتجربة جديدة في مشواره الكروي.

وقال كاسيس في رسالته التي نشرها فريق بارادو على الصفحة الرسمية على الفايسبوك: “أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لإدارة نادي بارادو وزملائي اللاعبين، على الدعم والمساندة الكبيرة طوال فترة تواجدي داخل الكيان الذي كان منزلي طوال السنوات الماضية. لقد كانت تجربتي مع الفريق مليئة بالذكريات الجميلة، وسأبقى دائمًا فخورًا بما حققناه سويًا”.

وأضاف: “لقد كنت شريكًا في جزء من تاريخ النادي، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا النادي الرائع، ولن أنسى لحظات التحدي والإصرار التي مررنا بها معًا. حتى في أصعب الأوقات، كان جمهور بارادو دومًا خلفنا، ودعمه كان حافزًا قويًا لنا”.

وأعلن كاسيس عن رحيله في وقت حساس في مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الانتقال إلى مرحلة جديدة هو تحد جديد بالنسبة له. كما شكر الجماهير على حبها، ووعد بأن يبقى دائمًا جزءًا من تاريخ الفريق، وأنه سيواصل دعمه للفريق في المستقبل”.

واختتم كاسيس رسالته قائلاً: “شكرًا من قلبي، وإلى لقاء قريب بإذن الله. مع خالص تحياتي”.