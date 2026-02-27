كاسيس: “سيطرنا على المباراة لكن عجزنا عن التهديف”

أرجع لاعب شباب بلوزداد، جابر كاسيس، سبب تضييعهم الفوز ضد شباب قسنطينة، واكتفائهم بالتعادل السلبي، لافتقارهم الفعالية الهجومية.

وصرح كاسيس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراتهم ضد شباب قسنطينة: “فرضنا سيطرتنا على مجريات المباراة في مجملها”.

كما أضاف: “خلقنا عدة فرص تهديفية لكن للأسف لم نتمكن من تجسيدها، كون المنافس أيضا كان متموقع جيدا، وخلق لنا صعوبات”.

وتابع جابر كاسيس: “علينا المواصلة بنفس المردود، والمستوى الذي نقدمه حاليا، من أجل تحقيق انتصارات في قادم المواعيد”.