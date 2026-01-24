كاسيس: “واعون بالمسؤولية ونقاط ستيلينبوش ستبقى في الجزائر”

أعرب متوسط ميدان نادي شباب بلوزداد، جابر كاسيس، عن تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز عقبة ستيلينبوش الجنوب إفريقي، غدا الأحد، في الجولة الـ 3 من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وستكون تشكيلة “السياربي” أمام حتمية الفوز، للابقاء على آمالها قائمة في العبور إلى ربع النهائي. بعدما اكتفت بجمع 3 نقاط في أول جولتين، مقابل 4 نقاط للضيف الجنوب إفريقي.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، رفقة المدرب سيد راموفيتش، أكد كاسيس. أن التحضيرات لهذه المباراة تسير في ظروف جيدة، والمجموعة واعية.

مضيفا: “درسنا المنافس جيدا، ولكننا سنركز على أنفسنا طيلة الـ 90 دقيقة، من أجل إبقاء النقاط الثلاث في الجزائر.. أطالب الأنصار بالوقوف إلى جانبنا وسنسعدهم كالعادة”.

وواصل كاسيس، الذي اختير الأفضل في الشباب شهر ديسمبر الفارط: “مثلما قلت درسنا المنافس، ونملك فكرة عن نقاط قوته وضعفه، ستيلينبوش، يلعب بطريقة مباشرة وكرات طويلة، المهمة لن تكون صعبة بإذن الله، سنقدم أداء قويا ولن نخاف من المنافس”.