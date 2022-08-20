كاسيميرو يترك رسالة وداع مؤثرة لريال مدريد

نشر متوسط ميدان مانشستر يونايتد الجديد كاسيميرو رسالة وداع مؤثرة لفريقه ريال مدريد وأنصاره بعد ساعات من رحيله.

وقال كاسيميرو في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم السبت، :” لقد عشت أروع قصة في الفريق، امل أن أعود يوما ما إلى الفريق الذي اعتبره بيتي”.

وأضاف “لن أتمكن من إعادة من فعلته مع ريال مدريد، ولو ألف مرة”.

كما ختم “إلى كل المدريستا شكرا على كل ما اعطيتوموني اياه من دفع.. إلى الأبد.. هلا مدريد”.

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