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الرياضة

كاس افريقيا لأقل من 17 سنة.. سحب قرعة المجموعة الثالثة

بقلم عزيز طالبي
كاس افريقيا لأقل من 17 سنة.. سحب قرعة المجموعة الثالثة
الكاميرون
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تواجد منتخب الكاميرون على رأس المجموعة الثالثة في قرعة كأس امم افريقيا لمنافسة أقل من 17 سنة.

وسينافس منتخب الكاميرون كل من منتخب مالي و بوركينافاسو وجنوب السودان في مجموعة الموت.

و تملك المنتخبات الثلاث الأولى، صورة جيّدة في الساحة الإفريقية باستثناء جنوب السودان الذي يعتبر منافس سهل على الورق.

يذكر. ان القرعة جرت اليوم بالنادي الوطني للجيش وسط حضور مسؤولين كبار أرزهم رئيس الكاف باتريس موتسيبي.

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