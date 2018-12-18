كاس الجمهورية ..تأهل البرح وبارادو وإقصاء مفاجئ للشبيبة !

شهدت مباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية مفاجآت من العيار الثقيل بتأهل فريق أمل غريس من قسم ما بين الرابطات على حساب وصيف بطل الموسم الماضي شبيبة القبائل.

وعرفت مباريات ظهيرة اليوم تأهل كل من أهلي برج بوعريريج أمام فريق غالي معسكر، بالإضافة إلى تأهل فريق بارادو أمام إتحاد البليدة في الوقت بدل الضائع بنتيجة 2-3.

نتائج مباراة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية:

غالي معسكر 0 – أهلي برج بوعريريج 1

سريع المحمدية 0 – إتحاد سطيف 1

إتحاد بني دوالة 2 – شباب تلمسان 1

إتحاد البليدة 2 – نادي بارادو 3 ( الوقت الإضافي)

أمل غريس 2 –شبيبة القبائل 0