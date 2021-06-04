كاس الرابطة.. أندية تسعى لإنقاذ الموسم والقمة في زبانة

تلعب أمسية اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة حيث ستكون مباراة القمة بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران التي ستجمع الحمراوة بوداد تلمسان، حيث يسعى أشبال المدرب خير الدين مضوي لتدارك التعادل المسجل في الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة أمام إتحاد بلعباس، فيما يسعى فريق وداد تلمسان للخروج من سلسلة النتائج السلبية.

وفي مباراة أخرى يسعى فريق إتحاد العاصمة للثأر من فريق أولمبي المدية عندما يستضيفه أمسية اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين، بعد الهزيمة المسجلة أمام فريق التيطري ذهابا وإيابا، كما يسعى اشبال المدرب منير زغدود لإنقاذ الموسم بعد تراجع الفريق إلى المركز السادس في سلم الترتيب.

ويتنقل فريق شبيبة الساوية إلى مقرة لمواجهة ال نجم المحلي، الذي يسعى هو الآخر للثأر من البشاريين بعد الهزيمة المسجلة الأسبوع الماضي أمام نفس الفريق بنتيجة 1-0.

ويستقبل فريق إتحاد بسكرة نادي شبيبة القبائل المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كاس الكونفيدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.