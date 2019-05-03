عملية الدرك انتهت بتفكيك شبكة مخدرات جهوية

تمكنت، الأسبوع الماضي، عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالعلمة في سطيف، من وضح حد لعصابة تنشط في المتاجرة بالأقراص المهلوسة بين شرق وشمال البلاد.

العملية تمت بالتنسيق بين مصلحة الأمن لعناصر الجيش بالقطاع العسكري وعناصر الدرك الوطني، بناءً على معلومات تفيد بعبور سيارة في اتجاهها إلى ولاية باتنة محملة بالأقراص المهلوسة.

وبعد ترصد تحركات العصابة تم توقيف سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 75 عند نقطة دوران الطريق الاجتنابي بمدخل بلدية حمام السخنة.

تحمل ترقيم ولاية باتنة، كانت قادمة من ولاية بجاية على متنها شخصان ملتحيان تتراوح أعمارهما 38 و40 سنة ينحدران من ولاية باتنة.

وبعد تفتيشهما وتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة بحوزة أحدهما مخبأة تحت ملابسه الداخلية تقدر بـ550 قرص مهلوس من نوع «إكستازي».

حيث تم توقيفهما وتحويلهما إلى فرقة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني للتحقيق معهما في مصدر البضاعة ووجهتها، وتم الكشف عن شركائهما.

حيث تم تمديد الاختصاص إلى كل من ولاية باتنة وغيرها لتفتيش منازلهم وتوقيف أربعة أشخاص آخرين.

مع استرجاع كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرتها بعض المصادر بأكثر من 5000 قرص مهلوس آخر، وهواتف نقالة، وحجز سيارتين إحداهما من نوع «ستيبواي».

كما مكنت العملية من تفكيك شبكة تنشط بين الشرق والوسط في تتاجر بالأقراص المهلوسة، ومن المنتظر تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد نهاية كافة إجراءات العملية.

وفي سياق آخر، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع، وإثر عمليتين متفرقتين من حجز كمية من المؤثرات العقلية حوالي 300 قرص.

مع توقيف خمسة 5 أشخاص تراوحت أعماهم بين 20 و63 سنة، تورطوا في ترويج هذه السموم. العملية الأولى كانت على مستوى وسط المدينة.

وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتورط صاحب محل تجاري مخصص للأكل السريع في ترويج المهلوسات.

حيث تم مداهمة المحل وحجز حوالي 160 قرص من المؤثرات العقلية مع توقيف 3 أفراد تورطوا في ترويج هذه المهلوسات، أما العملية الثانية.

فكانت في أحد الأحياء الشعبية بعاصمة الولاية، على إثر استغلال معلومات تفيد بتورط شخص في الستينيات من العمر في عمليات ترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء المدينة.

وبعد تحديد مكان تواجده تم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته 96 قرصا من المؤثرات العقلية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

واستكمالا للتحريات تم استصدار إذن بتفتيش منزل شريك له صادر عن وكيل الجمهورية لدي محكمة سطيف، عثرت به على 30 قرصا من المؤثرات العقلية.

الضبطية القضائية وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت ملفات جزائية ضد المتورطين الخمسة عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

صدر في حق 4 منهم أمر يقضي بإيداعهم الحبس، فيما استفاد واحد من استدعاء مباشر، وذلك بعد أن تم تقديمهم أمام العدالة.