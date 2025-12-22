“كاصنوص” يسوّي مستحقات الصيادلة الخواص

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء” كاصنوص” عن تسوية جميع المخلفات المالية المتعلقة بمستحقات الصيادلة الخواص المتعاقدين. مؤكّدًا أن عملية التكفل بها تمت في الآجال المتفق عليها. وذلك خلال يومي 21 و22 ديسمبر 2025.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على ضمان السير الحسن لمنظومة التعويضات، وتعزيز الثقة بين الصندوق والمتعاملين معه، لاسيما الصيادلة الخواص الذين يساهمون بشكل فعّال في توفير الأدوية للمؤمَّن لهم اجتماعياً.