كاظم الساهر لجمهوره: “كل ما أريد أبطّل موسيقى أنتوا ترجعوني”
أصيب جمهور النجم العراقي كاظم الساهر بصدمة حقيقية، بعد تداول مقطع فيديو، يظهر فيه كاظم وهو يتحدث عن نيته في الاعتزال
ويظهر المقطع النجم كاظم في إحدى حفلاته الأخيرة، يتوجه بكلمات للحاضرين بقوله: “يعني كل ما أريد أبطل موسيقى أنتوا ترجعوني”.
ويعبر هذا التصريح لأول مرة عن تفكير كاظم الساهر في الإعتزال.
وأضاف قيصر الغناء العربي، أن هذا القرار لن يأتي قريباً بسبب محبته لجمهوره.
والتي تدفعه دائماً لمكافأتهم بأعمال فنية جديدة رائعة
للتذكير يبلغ النجم العراقي من العمر 61 عاما، وهو يتمتع بلياقة بدنية ممتازة.
لا تحرمه من الوقوف على المسرح لساعات طويلة، ولذلك لم يحسب الجمهور أبدا حساب رغبته في الإعتزال.
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