كاظم الساهر يؤجل حفلاته فى قطر وعمان لأجل غير مسمى تضامنًا مع غزة

أعلن النجم كاظم الساهر عن تأجيل حفلاته الغنائية المقرر إقامتها في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى. تضامنًا مع فلسطين.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة. وذلك من خلال نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه على “انستجرام”. تحمل تعليق: “لا احتفال وأهلنا تحت القصف”.

وعلق كاظم الساهر على الصورة قائلاً: “بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى. وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس. إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن انقطاع الكهرباء بغزة يصعب الوصول للجرحى. موضحة أنه لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف في غزة.