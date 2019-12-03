عاجل

كاظم الساهر يلغي حفلاته بالسعودية بسبب الأوضاع في العراق

فن وثقافة
  • -
  • 0
كاظم الساهر يلغي حفلاته بالسعودية بسبب الأوضاع في العراق
بقلم نادية بن طاهر

ألغى النجم العراقي كاظم الساهر حفله المنتظر بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب الأحداث الجارية في بلده العراق.

وجاء في الصفحه الرسمية للفنان على تويتر: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض، نظرا للظروف الراهنة في العراق الحبيب”.

مضيفة: “نعتذر من الجمهور السعودي الكريم، ونشكر تفهمكم”.

وتشهد العراق في الأيام الأخيرة، تظاهرات شعبية عبر مختلف مناطق البلاد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=735287

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com