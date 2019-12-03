كاظم الساهر يلغي حفلاته بالسعودية بسبب الأوضاع في العراق

ألغى النجم العراقي كاظم الساهر حفله المنتظر بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب الأحداث الجارية في بلده العراق.

وجاء في الصفحه الرسمية للفنان على تويتر: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض، نظرا للظروف الراهنة في العراق الحبيب”.

مضيفة: “نعتذر من الجمهور السعودي الكريم، ونشكر تفهمكم”.

وتشهد العراق في الأيام الأخيرة، تظاهرات شعبية عبر مختلف مناطق البلاد.