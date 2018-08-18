كاظم السّاهر وتامر حسني وآخرون لنيل جائزة “باما” بأمريكا

أعلن عن قائمة المترشّحين لجوائز “باما” الموسيقيّة في أمريكا لعام 2018، حيث ضمّت للحفل السّنوي العديد من الأسماء اللبنانية والعربية.

ومن بين الفنانين المرشّحة لهذا الحفل السنوي الفنان العراقي كاظم الساهر وعاصي الحلاني ، وتامر حسني.

بالإضافة إلى، راغب علامة، حسين الجسمي وسعد لمجرّد ونوال الزغبي وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وكذا أنغام.

عن فئة أفضل مطرب في الشرق الأوسط.

يشار إلى أنّ، حفل توزيع جوائز باما 2018، سيقام شهر نوفمبر المقبل على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ويعتمد اختيار الفائزين على تصويت الجمهور في المقام الأول، والذي سينطلق يوم 15 سبتمبر على موقع المهرجان.