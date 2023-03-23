كافالي :”أنا فخور باللاعبين وكنا قادرين على الفوز أمام الجزائر”

ابدى مدرب النيجر جون ميشال كافالي رضاه التام عما قدّمه لاعبيه رغم الخسارة أمام المنتخب الوطني بثنائية مقابل واحد.

وقال كافالي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة بملعب نيلسون مانديلا “أنا فخور باللاعبين، قدموا ما عليهم طيلة التسعين دقيقة وكنا قادرين على الفوز لولا الأخطاء”

وأضاف كافالي “الجزائر منتخب مونديالي، و من المنتخبات التي تستطيع اللعب على المستويات الدولية، أهنئ لاعبي المنتخب الجزائري”

كما ختم مدرب النيجر “القدر هو من اختار الجزائر أن تكون فائزة اليوم في المباراة بالملعب الجميل نيلسون مانديلا”.