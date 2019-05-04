كافالي: ” الفضل يعود لي في التأهل إلى مونديال 2010″

أرجع المدرب السابق للمنتخب الوطني سنة 2001 “جون ميشال كافالي” الفضل في تأهل الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2010 إلى نفسه.

وأجرى كافالي حوارا مع مجلة “11 مونديال” الفرنسية، تحدث من خلاله عن تجربته التدريبية في الجزائر قائلا:

“عندما غادرت العارضة الفنية للمنتخب الوطني قلت لرئيس الإتحادية آنذاك “حميد حداج” ..سأسلمك منتخبا سيتأهل لمونديال 2010، وهذا ما حدث في آخر الأمر”.

وأَضاف: ” كان بإمكاني البقاء على رأس المنتخب لو سمعت كلام رئيس الإتحادية “حميد حداج” الذي طالبني بالبقاء، أعتقد أنني إرتكبت خطأ بمغادرة المنتخب، لأنني لو بقيت على رأس المنتخب لتأهلت إلى نهائيات كأس العام 2010، لأنه الفريق الذي صنعته في مدة 24 شهرا، لكنني كنت شابا في ميدان تدريب المنتخبات، ولم أشعر بإقتراب النجاح”.