كافالي: “الميدان سيفصل في مدى قدرتنا على تحدي المنتخب الجزائري”

أبدى مدرب منتخب النيجر، جون ميشال كفالي، ثقة كبيرة في أشباله، رغم اعترافه بقوة التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني.

وصرح كافالي، اليوم الخميس خلال ندوته الصحفية: “حققنا نتائج ايجابية مؤخرا، وندرك جيدا أن مواجه التشكيلة الحالية للمنتخب الجزائري ستكون مفيدة بالنسبة لنا”

وأضاف مدرب النيجر: “الميدان وحده من سيثبت إذا كنا على قدر هذا التحدي، والإجابة ستكون يوم المباراة”.

وتابع جون ميشال كافاليي: “الضغط سيكون كبيرا على المنتخب الجزائري المجبر على تفادي أي تعثر آخر، ونحن سنعمل على إظهار وجهنا الحقيقي في هذه المباراة الرسمية”.

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