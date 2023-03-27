كافالي :”انهزمنا أمام أحد أفضل المنتخبات الافريقية “

ابدى مدرب النيجر جون ميشال كافالي رضاه التام عما قدّمه لاعبوه رغم الخسارة أمام الخضر في تصفيات الكان.

وقال كافالي خلال الندوة الصحفية “من الصعب أمام منتخب يعتبر تقريبا الأفضل إفريقيا ومونديالي”.

وأضاف المدرب الفرنسي “المنتخب الجزائري يملك لاعبين ينشطون في مختلف البطولة الأوروبية”

كما ختم كافالي “لديهم لاعبين ينشطون في بريطانيا وفرنسا، أهنئهم وأنا فخور بما قدّمه اللاعبين في منتخبنا، غيّرت من النهج التكتيكي لكن لم يفلح الآمر إذن مبروك للجزائر”.

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