كافاني يطلب قميص محمد صلاح من أجل أولاده

طلب النجم الأوروغوياني إيدسون كافاني، من لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، قميصه بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الجمعة في مونديال روسيا.

وكان لاعب باريس سان جرمان قد اقترب من نجم ليفربول الإنجليزي، بعد نهاية اللقاء وعانقه بشدة، حيث اعتقد البعض أنه اقترب منه من أجل مواساته.

وهذا بعد هزيمة “الفراعنة” في أول مباراة له في مونديال روسيا 2018، كما انه لم يشارك صلاح في اللقاء بسبب الإصابة.

وفي وقت ظن الجميع ان كافاني كان يواسي صلاح، إلا أن اللاعب الأوروغواياني أوضح أنه لم يكن يواسي صلاح وانما اقترب منه من اجل طلب قميصه.

وحسب تصريح نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم السبت، قال كافاني: “بعد المباراة ذهبت عند صلاح لأطلب قميصه من اجل أولادي لأنهم مهووسون به”.