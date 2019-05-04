كافة التفاصيل عن الزيادات في معاشات المتقاعدين

6 ٪ للذين يتقاضون معاشا يقل عن مليوني سنتيم و1.5 ٪ للذين يتقاضون 8 ملايين

الزيادات تكلف صرف ثلاثة آلاف و200 مليار وممنوع على المستخدمين إحالة كل عامل على التقاعد بلغ 60 سنة

أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زيادات في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد بنسب تتراوح مابين واحد فاصل خمسة والستة من المئة.

ستصب بداية من شهر جوان القادم وبأثر رجعي بغلاف مالي حددت قيمته بثلاثة آلاف مليار ومئتي مليون سنتيم.

تحصلت «النهار» على كافة تفاصيل الزيادات التي ستعرفها معاشات ثلاثة ملايين ومئة وخمسون ألف متقاعد.

أقرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، وهذا بعد أسبوع مرّ على اجتماع أعضاء مجلس الإدارة.

الذي أفرج خلال انعقاده الخميس ما قبل الماضي بنسبة ستة من المئة، ليحافظ الوزير حسان تيجاني هدام على هذه النسبة شرط أن تكون من نصيب الفئة.

التي يقل معاشها عن عشرين ألف دينار، وتخفض بنسبة خمسين من المئة، وتصل إلى ثلاثة من المئة لأولئك الذي تتراوح قيمة معاشهم مابين عشرين وأربعين ألف دينار.

لتصل إلى اثنين فاصل خمسة من المئة لأصحاب معاشات مابين أربعين ألف وستين ألف دينار.

ثم تنخفض إلى اثنين من المئة فقط للذين يتقاضون معاشات تعادل ستين ألف دينار.

وتصل إلى ثمانين ألف دينار وتسقف في نسبة واحد فاصل خمسة لكل متقاعد يعادل معاشه ثمانين ألف دينار أو يزيد عنه.

وقالت مصادر رسمية بمنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن هذه الزيادات من المرتقب أن تصب خلال شهر جوان القادم وبأثر رجعي.

اعتبارا من ماي، وأشارت إلى أن الغلاف المالي الذي خصص لصب هذه الزيادات حدد باثنين وثلاثين مليار دينار، بما يعادل ثلاثة آلاف ومئتي مليار سنتيم.

إلى ذلك، كشفت مصادر «النهار» عن صعوبات يتلقاها الصندوق الوطني للتقاعد CNR، مع العديد من المستخدمين الذي يرغبون في تسريح عمالهم .

وإحالتهم على التقاعد بموجب بلوغهم سن الستين، وقالت إن ذلك يعتبر خطأ جسيما يعاقب عليه القانون، لأن الإحالة على التقاعد في هذا السن.

يكون حسب رغبة العامل في ذلك، وأن القانون يسمح له بإحالة المستخدم لعامله على التقاعد وجوبا عند بلوغ سن الخامسة والستين، وعلى هذا الأساس.

أضافت المصادر ذاتها، تم تنظيم أبواب مفتوحة نهاية الأسبوع المنقضي عبر كافة ولايات الوطن من أجل تحسيس المستخدم بأهمية هذه القرارات.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم لقاء وطني سهرة يوم الخميس التاسع ماي الجاري، يجمع كافة المديرين الولائيين من أجل الحديث عن أهم المستجدات الخاصة بفئة المتقاعدين.