كافة التفاصيل عن قروض “كناب” لمكتتبي “عدل 3”

مكنت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب”، مكتتبي سكنات “عدل 3” من الاستفادة من قروض بقيم متفاوتة يستند فيها على عدد غرف الشقة وتسدد إلى غاية بلوغ المستفيد سن الخمسة وسبعين.

تحصلت “النهار أنلاين” على كافة التفاصيل الخاصة يتمويل إدارة “كناب بنك” لمكتتبي عدل 3″، يتمكينهم من الاستفادة من قروض متفاوتة تتراوح بين 130 مليون و340 ألف سنتيم بالنسبة للشقة المتكونة. من ثلاث غرف التي يقدر سعرها ب343 مليون سنتيم، و163 مليون و950 ألف سنتيم للشقة من أربع غرف. وسعرها يقدر بـ431 مليون و500 ألف سنتيم.

وحسب مراجعنا، فإن نسبة التمويل للشقة من طرف البنك محددة بـ38 من المائة من إجمالي التكلفة. وتسدد على مدار خمسة وعشرين سنة مع تحديد عمر المستفيد بـ75 سنة. مقابل نسبة فائدة تعادل 1 من المائة.

ومن جملة الشروط التي وضعها البنك أمام الراغبين في الاستفادة من القروض. تلك المتعلقة بإجبارية حيازة حساب بنكي لدى وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأن يكون راتبه الشهري يعادل أو يفوق 24 ألف دينار ولا يتعدى. ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وهنا أشارت مصادرنا إلى إدراج فئة المتقاعدين ضمن قائمة المستفيدين من القرض شريطة أن لا يتعدى سنهم السبعين سنة يوم إيداعهم لطلب التمويل.

وبشأن المكتتبين الموظفين لدى مؤسسة بريد الجزائر والمديرية العامة للوطني وكذا وزارة الدفاع الوطني. فهؤلاء تم إعفاءهم -حسب ذات المصادر- من شرط حيازة حساب لدى وكالات البنك، بحيث يتم الاقتطاع مباشرة من حساباتهم البريدية. عبر مراحل تسديد الدين نظيرة الاتفاقية التي تربط المؤسسة المالية بنظيرتها البريدية.