كافل اليتيم بالبليدة تطلق أول مشروع لمركز طبي للأيتام بالجزائر

أطلقت الجمعية الخيرية كافل اليتيم بالبليدة، أول مشروع بناء مركز طبي اجتماعي للأيتام بالجزائر، بالقرب من مقر الجمعية ببني مراد.

ويتكون المبنى من 3 طوابق، ويحتوي على عيادة طبية وأقسام تربوية، ومدرسة قرآنية وروضة للأطفال وقاعة رياضية وفضاءات ترفيهية.

وقدرت التكلفة المالية للمشروع، حسب المهندس يزيد أركاب، المشرف على المشروع، في تصريح لموقع “النهار اونلاين”، بـ8 ملايير سنتيم ، وسيتم إنجاز المركز في مدة أقصاها 18 شهرا.

وكشف ذات المتحدث، أن وتيرة الإنجاز التي إنطلقت في بداية السنة الحالية، تسير بشكل جيد بعدما وصلت نسبة الاشغال إلى 10%.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية، طارق لطرش، فإن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع أطلقتها الجمعية في وقت سابق، وذلك على غرار مشروع “عيدنا تكافل لجمع 1000 أضحية عيد”.

ومشروع “سنابل الخير لقفة رمضان”، ومشروع “جمع 10000 بطانية للأيتام “.

وأكد ذات المتحدث، أن الجمعية تحتاج دعم من المحسنين في الوقت الحالي لإتمام هذا المشروع، والذي يخدم الأيتام ويكون نموذج بالجزائر مستقبلا لباقي الجمعيات.