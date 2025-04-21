كاكوبات: إطلاق خدمة الوكالة الافتراضية المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي

قال عبد المجيد شكاكري المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية “كاكوبات”. أن الصندوق يقدم باقة من الخدمات الرقمية لفائدة مرتفقيه، لاسيما عبر البوابة الالكترونية تصريحاتكم. أو تطبيق أعلمني الخاص بالعمال، والتي تسمح علاوة على التصريح عن بعد بالقيام بكافة الإجراءات عن بعد، دون أن تُكلّف صاحبها عناء التنقل.

وأضاف شكاكري، أن الصندوق اعتمد الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتمكن من خلق 21 خدمة رقمية. كان آخرها مطلع السنة الجارية، ويتعلق الأمر بإرسال التعهد بتوقف الورشة بالنسبة للتصريح بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ليُصبح بذلك عددها اليوم 22 خدمة إلكترونية.

وأشار المدير العام إلى إطلاق فضاء الوكالة الافتراضية التي تعكس تماما التطور التكنولوجي. الذي آلت إليه الإدارة العمومية والجزائرية بكافة المقاييس العصرية. مضيفا أنه قد تم التعاون في هذا المشروع مع إحدى الشركات الجزائرية الناشئة. والمتحصلة على علامتي مشروع مبتكر وعلامة شركة ناشئة. من قبل وزارة الصناعة ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

الوكالة الإفتراضية

وقام صندوق كاكوبات باستحداث الوكالة الافتراضية، المصممة بأحدث تكنولوجيات الصوت والصورة وباستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي. والتي تعتبر منصة رقمية متكاملة، فهي موقع إلكتروني مصمم بأحدث التقنيات 3.0، مما يعد خطوة نحو المستقبل.

تتيح الوكالة الافتراضية التي يوفرها الصندوق لعمال ومستخدمي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. التفاعل مع المعلومات والخدمات بطريقة سلسة وفعّالة. تهدف من خلالها إلى توفير بيئة افتراضية غامرة تسهّل الوصول إلى الخدمات، وتتيح لهم الحصول على الاستشارات والتفاصيل المتعلقة بالصندوق دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات الجهوية أو الولائية المتواجدة عبر مختلف أنحاء الوطن. عن طريق استخدام تجارب افتراضية تعتمد على تقنية الواقع ال افتراضيVR، أو الواقع المعزز AR. باستعمال نماذج ثلاثية الأبعاد، تمكّن المستخدمين من التفاعل معها والاستمتاع بها عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو النظارات الافتراضية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور