“كاكوبات” يجدد إشهاده الدولي بمطابقة المواصفات الدولية لنظام الإدارة المتكامل

تمكن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات). من تجديد الإشهاد الدولي بالمطابقة للمواصفات الدولية لنظام الإدارة المتكامل وذلك للمرة السادسة على التوالي منذ سنة 2018.

وحسب بيان للصندوق فإن أن هذا الإشهاد الدولي يشمل “نظام إدارة الجودة (إيزو 9001)، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (إيزو 45001 طبعة 2018) ونظام إدارة البيئة إيزو (14001 طبعة 2015)”.

واعتبر البيان أن هذا التجديد, يعد “تأكيدا على التزام الصندوق باعتماد أعلى المعايير الدولية في خدماته، بما يضمن تحسين الأداء والرفع من الكفاءة الإدارية وتعزيز الاستجابة السريعة للتحديات. والتغيرات الطارئة، بما يضمن تلبية احتياجات مرتفقيه على أحسن وجه”.

وأضاف أن هذا “الانجاز يأتي في إطار جهود وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى اعتماد الرقمنة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية. وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية, بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري”.

وأكد صندوق كاكوبات أن هذا الإشهاد الذي تحصل عليه يعكس “حرصه على تطوير أدائه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. لفائدة الناشطين بقطاع البناء والأشغال العمومية والري وإرساء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة والفعالية وفق معايير الجودة الدولية”.

وأشار إلى أن النظام الإداري للصندوق شهد “تطورات ملموسة أبرزها تحسين كفاءة النظام الإداري، الرفع من مستوى الأداء. تعزيز اليقظة وسرعة الاستجابة للتغيرات الطارئة. تقليص مدة معالجة الملفات المتعلقة بالعطل السنوية والتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وانخفاض عدد الشكاوى بفضل تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية”.