“كاكوبات” يُعلن عن خطوة هامة

يعقد الصّندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي “كاكوبات”.، لقاء اعلاميا لإعطاء شارة الإنطلاق للحملة الوطنية الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني، غدا الأربعاء، صباحا على بوكالة عين المالحة في الجزائر.

وسيعلن صندوق “كاكوبات”، عن انطلاق الحملة الوطنية الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني، لاسيما خدمة الإقتطاع الأوتوماتيكي الإشتراكي. بشعار “خطوة واحدة… وخدمة متكاملة، وذلك فقا للإستيراتيجية الوطنية الرامية الى عصرنة ورقمنة خدمات الضمان الاجتماعي.