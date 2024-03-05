كالسرطان والسكري.. إنتاج أطقم الفحص للكشف عن الأمراض في الجزائر قريبا

وقع الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، والمدير العام للشركة الإيرانية القابضة مؤسسة بركات الصحية، سجاد موروجي، عقدا. يتعلق بإنتاج أطقم الفحص المستعملة للكشف عن عدة أمراض كالسرطان و الداء السكري.

وجرت مراسم التوقيع في الوزارة الوصية، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وإطارات من الوزارة والشركتين.

وستبدأ أشغال المصنع الذي ستحتضنه وحدة وهران التابعة للمجمع خلال أسبوع وسيتم استلامه في غضون 8 أشهر.