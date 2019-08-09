كالياري الأقرب لضم أوناس

يتجه الدولي الجزائري آدم أوناس لمغادرة ناديه نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض تجربة جديدة في نادي كالياري.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن إدارة نادي كالياري، قدمت أفضل العروض للإستفادة من بخدمات أوناس، خلال الموسم المقبل.

وعرض مسؤولو كالاري، على نظرائهم من نابولي، مبلغ 5 ملايين أورو، للإستفادة من الدولي الجزائري على شكل إعارة.

وتسعى إدارة كالياري، لوضع بند في عقد اللاعب الجزائري، يسمح لهم بشراء عقده مقابل 30 مليون أورو، مع نهاية فترة إعارته، في حال تألقه.

يذكر أن نادي نابولي، لا يمانع في إعارة آدم أوناس، الذي يتواجد محل اهتمام عدة أندية أوروبية، على غرار نادي كالياري، ليل، ومرسيليا.