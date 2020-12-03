كالياري يعلن إصابة أوناس بكورونا

الرياضة
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كالياري يعلن إصابة أوناس بكورونا
بقلم النهار أونلاين

أصيب الدولي الجزائري آدم أوناس لاعب كالياري الإيطالي، بفيروس كورونا، حسب ما كشفته التحاليل التي خضع لها رفقة ناديه.

وأعلنت إدارة نادي كالياري، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن نتائج فحص كورونا، التي خضع لها أوناس، والتي أظهرت أن حالته ايجابية.

وسيخضع الدولي الجزائري، للحجر الصحي، مع تلقيه العلاج اللازم إلى غاية التأكد من تعافيه، قبل عودته لتدريبات الفريق.


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